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عون يودع القصر الرئاسى فى لبنان وسط إجراءات أمنية مشددة.. صور

الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:03 ص
عون يودع القصر الرئاسى فى لبنان وسط إجراءات أمنية مشددة.. صور إجراءات مشددة فى لبنان فى وداع عون
إيمان حنا

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يغادر الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم، القصر الجمهوري في بعبدا، وسط إجراءات أمنية مشددة، وفق ما نقلت قناة إم تى فى اللبنانية.
 
اجراءات مشددة فى لبنان
اجراءات مشددة فى لبنان
 
ومنذ ساعات الصباح الأولى، تستكمل التحضيرات اللوجستية في محيط القصر الرئاسي، الذي افترشه مناصرو "التيار الوطني الحر"، حيث باتوا ليلتهم في الخيم، تعبيراً عن حبهم ووفائهم لـ"ميشال عون"، مطلقين شعار "معك مكملين".
 
وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف بتوقيت بيروت سيخرج الرئيس عون من مكتبه، يودع كبار الموظفين، ثم تؤدي كتيبة من الحرس الجمهوري التحية للرئيس، وتعزف موسيقى الجيش والنشيد الوطني وموسيقى عرض حرس الشرف، ثم يتوجه إلى منصة خاصة أمام المواطنين الذين يشاركون في وداعه ويلقي كلمة في المناسبة، ثم يغادر الرئيس في السيارة الرئاسية قصر بعبدا وسط جموع المودعين متوجهاً نحو الرابية.
 
 

لبنان

وداع الرئيس عون

عون يغادر القصر

قصر بعبدا



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