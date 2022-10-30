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عون يدعو لتشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد لإنقاذ البلاد من الفراغ السياسي

الأحد، 30 أكتوبر 2022 02:25 م
عون يدعو لتشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد لإنقاذ البلاد من الفراغ السياسي ميشال عون
إيمان حنا

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أرسل الرئيس اللبناني ميشال عون، الذى ودع قصر الرئاسة اليوم، رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، يدعو فيها إلى الإسراع بانتخاب رئيس جديد للبلاد، أو تشكيل حكومة برئاسة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، مشددا على دور مجلس النواب في إنقاذ الوطن في هذا التوقيت، مما يهدده من فراغ ورهانات خطيرة عليه، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ هذه الإجراءات فورا دون أي إبطاء، في ظل الظروف الخطيرة.
مرسوم
مرسوم
وأشار عون إلى امتناع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي عن تأليف حكومة وتأكيد حالة تصريف الأعمال بالمعنى الضيق للحكومة التي يرأسها حاليا والتي اعتبرت مستقيلة، في حين أن لبنان على مشارف خلو مقعد الرئاسة بانتهاء ولاية عون غدا، ما يعني فراغ الموقع الأول في الدولة وفراغ السلطة الإجرائية من مجلس الوزراء، وذلك في ضوء ظروف عصيبة فى الدولة لا تحتمل أي فراغ.
 
 

لبنان

وداع الرئيس عون

عون يغادر القصر

قصر بعبدا



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