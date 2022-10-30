عقد 62 ندوة تثقيفية للتحول الرقمى بقرى حياة كريمة فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نظم مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة، ندوات تثقيفية تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وذلك تحت إشراف الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ.

يأتى ذلك فى إطار التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى مصر ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم حزمة من الندوات التثقيفية فى مجال التحول الرقمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وأكد الدكتور أشرف إمام المدير التنفيذى للمركز، أنه تأكيداً لدور المركز فى تأهيل وصقل الكوادر البشرية فى العديد من المجالات والتى من بينها تقديم حزمة متكاملة من الخدمات لأهالى قرى حياة كريمة من أجل تحسين الظروف المعيشية وجودة الحياة لهم، خاصة أن المبادرة الرئاسية متعددة الأركان والأهداف، ومنها تنفيذ مشروع حياة كريمة رقمية داخل قرى المرحلة الأولى للمبادرة.

وأوضح، أنه نتاجاً للجهود المبذولة من رؤساء المراكز والوحدات المحلية ورؤساء القرى ومسؤلى حياة كريمة ومركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المستدامة تم عقد (62) ندوة تثقيفية لأهالى قرى حياة كريمة بمراكز كوم أمبو ، ونصر النوبة ، وإدفو خلال الفترة من 17 يوليو الماضى حتى 24 أكتوبر الجارى إستهدفت (2858) مواطن من قرى حياة كريمة بالمحافظة.

وأضاف أشرف إمام بأن الندوات التثقيفية ناقشت عملية التحول الرقمى والخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة من خلال موقع مصر الرقمية ، لافتاً إلى أن الندوات بدأت فى قرى مركز كوم أمبو خلال الفترة من 17 يوليو حتى 9 أغسطس الماضى بإجمالى (19) ندوة تثقيفية إستهدفت (910 ) مواطن من أهالى قرى حياة كريمة ، كما تم عقد ( 17 ) ندوة تثقيفية بقرى مركز نصر النوبة خلال الفترة من 10 أغسطس حتى 4 سبتمبر الماضى حضرها (753 ) مواطن ، وكذلك تم عقد (26) ندوة تثقيفية لأهالى قرى مركز إدفو خلال الفترة من 5 سبتمبر الماضى حتى 24 أكتوبر الجارى حضرها (1195) مواطن .