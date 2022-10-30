اليوم السابع
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عضو بالصناعات الهندسية: الرخصة الذهبية تدعم الصناعة وتجذب استثمارات جديدة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 08:17 م
عضو بالصناعات الهندسية: الرخصة الذهبية تدعم الصناعة وتجذب استثمارات جديدة نزية صالح
كتب إسلام سعيد

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قال نزيه صالح عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن الرخصة الذهبية  سوف تدعم بشكل  قوى القطاع الصناعي والمشروعات الصناعية، لما تقدمه من تسهيلات وتجذب الاستثمارات الجديدة وتمكين القطاع الخاص.
 
 وأضاف عضو الغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الرخصة الذهبية ستوفر آلاف من فرص العمل خلال فترة قصيرة من إنشاء المصانع الوطنية، مع توفير منتجات محلية بجودة عالمية تصلح لاستخدامها في السوق المصري والتصدير للخارج مما يقلل الضغط على الدولار وتوفير العملة الصعبة.
 
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يهتم بتعاون الدولة مع رجال الأعمال لإزالة جميع المعوقات التى تواجهها المستثمرون خلال ٨سنوات الأخيرة ويساعد بشكل كبير علي تشجيع الصناعة المصرية وتوطين المنتج المحلي من خلال  أصدر القرارات والتسهيلات لتحقيق حلم ١٠٠مليار صادرات مصرية بشكل مشرف من خلال المبادرات الرئاسية والقرارات وآخرهم الرخصة الذهبية لدعم رجال الصناعة والمستثمرين والمصدرين.
 
 
وأشار إلي أن المستثمر الأجنبى يسعى دائماً لأسواق مستقرة وآمنة ،مؤكدا  أن مصر تتميز بأنّها ضمن الدول التى تتمتع باستقرار أمنى وسياسى منذ تولي الرئيس عبد السيسي مما يعنى أنه حافز كبير لدى المستثمرين الأجانب للدخول بقوة إلي السوق المصري مما يساعد علي توفر آلاف الفرص الاستثمارية بشكل كبير.
 
 
 

الغرفة الهندسية

اتحاد الصناعات

الصناعات الهندسية

الصناعات الصغيرة



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