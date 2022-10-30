عصابة سرقة مركبات التوك توك تكشف كواليس سقوطها في مدينة بدر

كتب كريم صبحي

أمرت نيابة بدر، بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سائقى التوك توك، وكشف المتهمون خلال اعترافاتهم، أنهم يكونون تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة مركبات التوك توك، بواسطة توصيل الأسلاك.

أضافوا أنهم يستهدفون مركبات التوك توك المركونة بالشوارع أمام العقارات الخاصة بأصحابها، واعترف أحدهم بحيازة سلاح ناري خرطوش لاستخدامه في الدفاع عن نفسه خلال سرقة مركبات التوك توك، كما اعترف آخر بحيازة كمية من مخدر الهيروين، للاتجار بها، وترويجها بين عملائه.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة مركبة "التوك توك" ملكه حال توقفها أمام العقار سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم (4 أشخاص – لهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزة إثنين منهم (سلاح نارى- عدد من الطلقات – كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقر أحدهم بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، كما أقر آخر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين بعض القضايا، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات "التوك توك" بذات الأسلوب، وأقروا بارتكاب واقعتى سرقة أخرى.

تم بإرشادهم ضبط كافة مركبات "التوك توك" المستولى عليها بمكان إخفائهم بالمنطقة محل سكنهم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.