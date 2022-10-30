"عبد الحميد" يناشد الصحة سرعة زراعة قوقعة لابنه بالغربية.. والتأمين الصحى يرد

أمنية فايد

أرسل القارئ عبد الحميد جمال فرج دراز، والمقيم فى قرية ميت حبيب مركز سمنود محافظة الغربية مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" ضمن مبادرة "سيبها علينا" إلى وزارة الصحة بخصوص احتياج ابنه "عمرو" لزراعة قوقعة.





من جانبه أكد مصدر طبي مسئول بالتأمين الصحي بالغربية لـ"اليوم السابع"، أنه تم التواصل مع المواطن والد الطفل وفحص الإجراءات الخاصة بالحالة والوقوف على اسباب تأخر الأوراق والعمل على إنهاء الموافقات اللازمة لاجراء العملية للطفل. وقال: "انتهيت من جميع إجراءات الورق وأخدت موافقه من اللجنه المختصة منذ 5 شهور، ولكن لم يتم إظهار اسمه على السيستم وهو الآن يبلغ عام وسبعة أشهر، وقد أوصانا الأطباء بسرعة الإجراء حتى لا يؤثر هذا التأخير عليه ويعوق كلامه".

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".