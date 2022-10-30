عاطلان يكشفان كواليس سقوطهما في كمين بعد سرقتهما هواتف محمولة بالشرابية

كتب كريم صبحي

أمرت نيابة الشرابية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"، واعترف المتهمان باستخدام دراجة نارية، في تتبع الضحايا، وخطف هواتفهم المحمولة.

أضاف المتهمان أنهما يبيعان الهواتف المسروقة، ويقسمان حصيلة المسروقات بينهما، وذكرا أنهما يرتكبان جرائمهما في الشوارع والطرق الهادئة، حتى يتمكنا من الهرب بسهولة، دون مطاردة الأهالي لهما.

ونجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة)، بأنه حال سيره مستقلا إحدى السيارات بدائرة القسم، فوجئ بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية قاما بخطف هاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة، والقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها ملك لأحدهما وبحوزتهما (3 هواتف محمولة "أحدهم خاص بالمجنى عليه") وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.