طقس الخليج.. فرص سقوط أمطار فى السعودية وصحو بالإمارات ومائل للحرارة بالكويت

كتب : أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم "اليوم السابع" خدمة نشرة أحول الطقس فى دول الخليج اليوم، فى السطور التالية:

السعودية: تتهيأ الفرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة كذلك على منطقتي الحدود الشمالية والجوف. في حين يتوقع تكون الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على اجزاء من المنطقة الشرقية. الإمارات: توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة على المناطق الداخلية، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أوالضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الكويت:

مائل للحرارة و غائم جزئيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة