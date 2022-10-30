اليوم السابع
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أكرم القصاص
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طفرة فى الأمن الغذائى.. مشروعات عملاقة لتعزيز مخزون السلع الأساسية.. إنفوجراف

الأحد، 30 أكتوبر 2022 07:50 م
طفرة فى الأمن الغذائى.. مشروعات عملاقة لتعزيز مخزون السلع الأساسية.. إنفوجراف طفرة فى الأمن الغذائى

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اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الموقف التنفيذى لمجمع الصناعات الغذائية "قها وإدفينا"، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز المشروعات العملاقة لتعزيز مخزون مصر من السلع الأساسية.

مجمع الصناعات الغذائية "قها وإدفينا"

الأمن الغذائى
الأمن الغذائى

 

يقع فى مدينة السادات

المساحة 120 فدانا

تكلفة استثمارية 5.5 مليار جنيه

يضم 9 مصانع مُعلّبات ومُجمّدات

نقلة نوعية ضخمة لمنظومة الأمن الغذائي

 3مشروعات لإنتاج الزيت:

مدينة السادات - برج العرب - سوهاج

تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية

 


الامن الغذائي

مجمع الصناعات الغذائية قها وإدفينا

3 مشروعات لإنتاج الزيت

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