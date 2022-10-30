ضبط 4000 لتر سولار وبنزين مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع المدعمة والسلع الغذائية المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2000 لتر سولار و2000 لتر بنزين بأحد العهد الباطنية، بمركز دمنهور وتم تجميعهم من السوق السوداء بغرض التربح والكسب غير المشروع وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات التموينية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.



من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.

