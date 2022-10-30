ضبط 299 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت من ضبط (73) قطعة سلاح نارى ، (299) قضية مخدرات وتنفيذ (55085) حكم قضائى متنوع، خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ومن ضمن نتائج الحملات الإيجابية، فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (73 قطعة سلاح نارى بحوزة 56متهم)، منها 2 بندقية آلية، و13 بندقية خرطوش، و3 طبنجات، و55 فرد خرطوش، و114 طلقة مختلفة الأعيرة، و5 خزينة متنوعة، و216 قطعة سلاح.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (55085) حكم قضائى متنوع، فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابى ، ضما متهمين، إرتكبوا (6) حوادث متنوعة، فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (299) قضية مواد مخدرة، بإجمالى 334 متهم ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (40,353 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (67,740 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,953كيلو جرام)، (1370) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (26) متهم، فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (305) دراجة نارية مخالفة، فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها : إعادة (6 سيارة) مُبلغ بسرقتهما، فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22614) مخالفة مرورية متنوعة، فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (5) منهم.