ضبط مدير ثلاجة لحفظ السلع بحوزته كمية من الدواجن بدون بيانات في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، من القبض على مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بحوزته كمية من الدواجن المجمدة مجهولة المصدر، اعترف بحيازتها لطرحها للبيع بالأسواق محققا أرباحا غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، إلى حيازة مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، منتجات مجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط مدير الثلاجة، وبحوزته كمية من الدواجن المجمدة مجهولة المصدر بدون بيانات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.