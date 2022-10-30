ضبط مخزن به حفاضات أطفال مجهولة المصدر في الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكنت حملة تموينية اليوم، بإشراف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، من ضبط مخزن للسلع الغذائية وغير الغذائية بمركز طلخا غير مرخص، ويحتوي على حفاضات أطفال مجهولة المصدر، وغير معلوم مصدر تصنيعها، وتم ضبط 100 بالته بداخل كل بالته عدد عبوات حفاضات أطفال بداخل كل عبوه عدد 58 حفاضة.

وتم ضبط عدد 20 كارتونة نودلز شعرية سريعة التحرير، بداخل كل كارتونة عدد 40 كيس يزن الواحد 400جرام ومجهولة المصدر وغير معلوم مصدر تصنيعا .

وتم التحفظ عليها و سحب عينات منها لإرسالها للمعامل المختصة، وقد تشكلت الحملة بمشاركة إلهام سامي، الدكتور أحمد رزق خضير ، مأمور الضبط القضائي بالرقابة التجارية ، وأكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات خلال الفترة القادمة، لضبط السلع مجهولة المصدر.