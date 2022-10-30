اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط مخزن به حفاضات أطفال مجهولة المصدر في الدقهلية

الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:30 م
ضبط مخزن به حفاضات أطفال مجهولة المصدر في الدقهلية غلق - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت حملة تموينية اليوم، بإشراف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، من ضبط مخزن للسلع الغذائية وغير الغذائية بمركز طلخا غير مرخص، ويحتوي على حفاضات أطفال مجهولة المصدر، وغير معلوم مصدر تصنيعها، وتم ضبط 100 بالته بداخل كل بالته عدد عبوات حفاضات أطفال بداخل كل عبوه عدد 58 حفاضة.
 
وتم ضبط عدد 20  كارتونة نودلز شعرية سريعة التحرير، بداخل كل كارتونة عدد 40 كيس يزن الواحد 400جرام ومجهولة المصدر وغير معلوم مصدر تصنيعا .
 
وتم التحفظ عليها و سحب عينات منها لإرسالها للمعامل المختصة، وقد تشكلت الحملة بمشاركة إلهام سامي، الدكتور أحمد رزق خضير ، مأمور الضبط القضائي بالرقابة التجارية ، وأكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات خلال الفترة القادمة، لضبط السلع مجهولة المصدر.
 
 
 

الدقهليه

تموين الدقهليه

حملات تموينية

يلع مجهولة المصدر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة