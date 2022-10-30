ضبط مخزن احتكر سلعا غذائية استراتيجية وحجبها عن التداول في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من ضبط مخزن لتوزيع المواد الغذائية، احتكر سلعا غذائية استراتيجية، ومنعها من التوزيع لفترة طويلة، وذلك منذ شهر ديسمبر 2021، وتم التحفظ على 3380 كرتونة زيت طعام بإجمالى 20280 زجاجة زيت، بإجمالى وزن 16.2 طن تقريبا، وتاريخ إنتاجها عام 2021.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن مستحضرات تجميل، يزاول نشاطه بدون ترخيص، وتم التحفظ على 6120 عبوة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وضبط سيارة نقل لتوزيع المواد الغذائية، وتم التحفظ على 120 كيس ملح بوزن 240 كجم ملح طعام بدون فواتير تدل على مصدره.

كما تمكنت الحملة من تحرير محضر لبائع سجائر يبيعها بأزيد من التسعيرة، وضبط مخزن مواد غذائية لحيازته سلعا مجهولة المصدر وبدون فواتير، و تم التحفظ على 250 علبة جبن بوزن نصف كجم للواحدة، كما تم تحرير محضرين لصاحب مخبز وبقالة، لعدم الإعلان عن الأسعار للسلع المعروضة للبيع لجمهور المستهلكين ، وتحرير محضرين لأنشطة تجارية بدون ترخيص " أدوات كهربائية - أدوات صحية"، وتحرير محضرين محضر حيازة سلع غذائية بدون فواتير تدل على مصدرها بمحال بقالة و تم التحفظ على 13كرتونة تونة مستورد، وتم التحفظ على المضبوطات، وجارى الإحالة للنيابة العامة لإتخاذ شؤنها.