ضبط الزوج المتهم بإطلاق النار على زوجته بسبب خلافات بينهما في الدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

تمكنت وحدة البحث الجنائي بمركز ومدينة المطرية شمال محافظة الدقهلية، من ضبط الزوج المتهم بإطلاق النار على زوجته في المطرية، وبحوزته السلاح المستخدم بندقية آلية.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطار من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بوجود بلاغ إلى مستشفى المطرية المركزي، بوصول سماح ال 40 سنة، مصابة بادعاء طلق ناري من زوجها ويدعى ن ف ال 45 سنة على أثر خلافات زوجية بينهما وفر هاربًا. وبورود معلومات عن مكان اختبائه، على الفور توجهت قوة برئاسة الرائد احمد طلعت رئيس مباحث مركز شرطة المطرية، والقوة المرافقة له وتم القاء القبض علي المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وجاري عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.