اليوم السابع
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الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:47 م
أكرم القصاص
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ضابط سابق في الناتو يكشف "كابوسا لوجيستيا" يواجه القوات الأوكرانية

الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:00 م
ضابط سابق في الناتو يكشف "كابوسا لوجيستيا" يواجه القوات الأوكرانية الناتو
اش ا

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كشف ضابط الناتو المتقاعد ستافروس أتلامازوغلو، أن القوات الأوكرانية تواجه "كابوسا لوجيستيا" بسبب الاستهلاك المكثف للقذائف وتنوع أنظمة المدفعية المستوردة من دول مختلفة.

ووفقا له، تستهلك القوات الأوكرانية ما يصل إلى ستة آلاف قذيفة يوميا وقد استنفدت بالفعل مستودعاتها الخاصة، لكن هذا ليس مصدر قلق القادة العسكريين في كييف.

وأشار الضابط، إلى أن ترسانة الجيش الأوكراني تتكون من "خليط من الأسلحة المختلفة"، من مدافع الهاوتزر السوفيتية عيار 152 ملم إلى M777 الأمريكية.

وأضاف: "الاختلاف في العيار يعني أن الأوكرانيين لا يمكنهم استخدام نفس القذائف في جميع الوحدات، مما يخلق كابوسا لوجيستيا".

 

 


الناتو

اوكرانيا

المدفعية الأوكرانية

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