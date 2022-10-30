سيدة صربيا الأولى تستمتع بسحر الحضارة المصرية في الأقصر.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

عبرت تمارا فوتشيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا، عن سعادتها بزيارة الأقصر ومشاركتها بمؤتمر اتحاد المستثمرات العربيات، وأنها تأمل في أن تتمكن من القيام برحلة جديدة للمدينة، والاستمتاع برحلة نيلية بين مدينتي الأقصر وأسوان.

واستقبل تمارا فوتشيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيًا، خلال زيارتها للأقصر الخبير السياحي محمود ادريس، الذي التقى بها وقدم لها بعض الهدايا التذكارية خلال جولتها بكورنيش النيل ومجموعة البازارات والمطاعم المطلة على النهر الخالد، موضحًا أن السيدة تمارا فوتشيتش عبّرت عن سعادتها الغامرة بزيارة الأقصر، وانبهارها بما شاهدته من آثار ومعابد شاهقة في المدينة.

وأضاف محمود إدريس، فى بيان صحفى، أن سيدة صربيا الأولي أكدت له على أملها في أن تتمكن من القيام بزيارة أخرى للأقصر، وأن تعيش تجربة استقلال باخرة سياحية وزيارة مجموعة المعابد الواقعة بين الأقصر وأسوان، حيث كانت سيدة صربيا الأولي قد اختتمت زيارة لمدينة الأقصر، بعد مشاركتها بفعاليات الاحتفال باليوبيل الفضي لمؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال، والذي أقيم تحت عنوان: "الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى"، بحضور محافظ الأقصر وممثلي مجلس النواب، ونخبة من الوفود الدبلوماسية وسيدات المال والأعمال من 30 دول أفريقية وعالمية، من بينهن: الممثلة الرسمية عن السيدة الأولى لجمهورية موريتانيا الإسلامية حرم رئيس جمهورية موريتانيا الدكتورة "مريم بنت فاضل الداه"، وزيرة الشئون الاجتماعية والطفولة والمرأة الموريتانية الوزيرة صفية بنت انتهاه، وصاحبة السمو الملكي الأميرة اعتدال آل سعود من المملكة العربية السعودية، وسمو الشيخة مرايم الخير حرم المغفور له ناصر الصباح من الكويت، وسمو الشيخة هند القاسمي من الإمارات، والسيدة كابينا جيلين، شقيقة رئيس الكونغو الديموقراطية مستشار مجلس النواب الديموقراطية وحرم وزير الدفاع بالكونغو، والدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، وأعضاء وعضوات الاتحاد.