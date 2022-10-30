سفير مصر بالصين يشارك فى منتدى حول تمويل التنمية

كتب أحمد جمعة

شارك السفير عاصم حنفي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الصين الشعبية، في منتدى حول تمويل التنمية نظمه بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، بالتعاون مع وزارة المالية الصينية، حيث تناول السفير في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى دور مصر في دفع التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، مشيراً إلى ضرورة إيجاد مصادر تمويلية جديدة ومتنوعة لتمويل التنمية في الدول النامية، ومن ثم أهمية دور بنك التنمية الجديد في تمويل تلك المشروعات بما في ذلك من خلال إشراك القطاع الخاص، مؤكداً في هذا الصدد على أن قبول مصر في عضوية البنك في ديسمبر الماضي يعزز من دور الدول النامية في النظام الاقتصادي العالمي، ويبرهن على دور مصر المحوري كأحد أكبر الدول النامية والاقتصادات البازغة في العالم، وأكد على استعداد مصر للتعاون مع الدول الأعضاء بالبنك.

وأشار السفير المصري إلى اهتمام مصر بالانخراط في آليات تجمع البريكس باعتباره يمثل منصة للتعاون بين الدول النامية والاقتصادات البازغة، ومن ثم حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة في قمة البريكس في عام 2017 ومشاركته افتراضياً في الحوار رفيع المستوى للتنمية العالمية الذي عقد في إطار قمة البريكس في يونيو الماضي، وتأكيده على ترحيبنا بالانضمام لبنك التنمية الجديد والذي يسهم من خلال آلياته التمويلية في دفع التعاون بين دول البريكس والدول النامية الأخرى.