سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 30-10-2022 فى مصر

ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 30-10-2022، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 73.22 جنيه للشراء، و76.25 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 70.61 جنيه للشراء، و75.47 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 73.82 جنيه للشراء، و74.19 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى73.82 جنيه للشراء.
74.19 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى73.22 جنيه للشراء.
76.25 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر72.16 جنيه للشراء.
75.12 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib74.27 جنيه للشراء.
76.46 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية70.61 جنيه للشراء.
75.47 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي76.50 جنيه للشراء.
78.21 جنيه للبيع.
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