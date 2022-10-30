اليوم السابع
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سعر الدولار اليوم الأحد 30-10-2022

الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:00 م
سعر الدولار اليوم الأحد 30-10-2022 الدولار
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات بالبنوك اليوم الأحد 30-10-2022، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى 23.80 للشراء، 23.90 جنيها للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 23.25 جنيه للشراء، 23.35 جنيه للبيع، بينما سجل البنك المركزى المصرى 22.85 جنيه للشراء، 22.99 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

22.85 جنيه للشراء.
 
22.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

23.80 جنيه للشراء.
 
23.90  جنيها للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

23.70 جنيه للشراء.
 
23.80 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

23.15 جنيه للشراء.
 
23.25 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

23.25 جنيه للشراء.
 
23.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

24.10 جنيه للشراء.
 
24.20 جنيه للبيع.

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