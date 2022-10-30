سعر الدولار اليوم الأحد 30-10-2022 أمام الجنيه المصرى بالبنوك

كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 30-10-2022 بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى 23.1 للشراء، 23.2 جنيها للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 22.95 جنيه للشراء، 23.05 جنيه للبيع، بينما سجل البنك المركزى المصرى 22.85 جنيه للشراء، 22.99 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 22.85 جنيه للشراء.

22.99 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 23.1 جنيه للشراء.

23.2 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 22.90 جنيه للشراء. 23 جنيها للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 22.90 جنيه للشراء. 22.90 جنيه للشراء.

23 جنيها للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 22.95 جنيه للشراء.

23.05 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 23.10 جنيه للشراء.

23.20 جنيه للبيع.