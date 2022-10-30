اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا تدرج 11 من أقاليم ما وراء البحار البريطانية على قائمة "الدول غير الصديقة"

الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:41 ص
روسيا تدرج 11 من أقاليم ما وراء البحار البريطانية على قائمة "الدول غير الصديقة" الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ.ش.أ

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قررت الحكومة الروسية، إدراج 11 إقليما من أقاليم ما وراء البحار التابعة للسيادة البريطانية على قائمة الدول غير الصديقة.

وذكر الموقع الرسمي لمجلس الوزراء الروسي - وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأحد - " تمت إضافة 11 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية إلى قائمة الأراضي التي دعمت العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على روسيا".

وأوضح البيان أن هذه الأقاليم هي برمودا، إقليم أنتاركتيكا البريطاني، إقليم المحيط الهندي البريطاني، جزر كايمان، جزر فوكلاند، مونتسيرات، جزر بيتكيرن، سانت هيلينا، جزر أسنسيون وتريستان دا كونها، جزر جورجيا الجنوبية، جزر ساندويتش الجنوبية وجزر أكروتيري وديكيليا وجزر توركس وكايكوس.

 


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روسيا

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