

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن وزارة الخارجية الروسية أن "صفقة الحبوب" تم تعليقها من الجانب الروسي إلى أجل غير مسمى بسبب الهجوم الأوكراني على السفن المدنية المشاركة في عمليات النقل وحاميتها من أسطول البحر الأسود.



وأضافت الخارجية الروسية أن ذلك جاء نتيجة ما قامت به القوات الأوكرانية بشن ضربات جوية وبحرية مكثفة باستخدام طائرات من دون طيار على السفن والبنية التحتية لأسطول البحر الأسود الروسي في القاعدة العسكرية البحرية في سيفاستوبول والذي يعد الممر الإنساني الذي تم إنشاؤه لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية