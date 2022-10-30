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رفع كفاءة طرق "المسابك والأربعين" بمركز أوسيم فى الجيزة.. صور

الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:03 م
رفع كفاءة طرق "المسابك والأربعين" بمركز أوسيم فى الجيزة.. صور تطوير شوارع أوسيم
كتبت – مرام محمد

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بدأت مديرية الطرق بالجيزة، أعمال التجريد الدورية ورفع كفاءة الطرق بمركز ومدينة أوسيم، تنفيذا لخطة رفع كفاءة وتطوير ورصف الطرق والمحاور المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وذلك فى إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشملت أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع بمدينة أوسيم، تجريد وتسوية شوارع المسابك والأربعين؛ للارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل بمركز ومدينة أوسيم، ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لتحسين حركة سير المواطنين.

وفي سياق متصل، شهد مركز أوسيم تطوير ورفع كفاءة ميدان الغنامية وطريق برطس الجديد، بالإضافة إلى تطوير طريق طراد النيل، حيث واصل المركز جهوده في إزالة التعديات والمخالفات والبروز من الطريق العام بعدد من الطرق، تمهيدا لتنفيذ خطة الرصف للطرق وتحسين الحالة العامة به.

ونفذ رجال العمل الميداني ببشتيل وبرطس، وبالتعاون مع معدات مديرية الطرق بالجيزة، أعمال التجريد الدورية ورفع كفاءة لعدد من الطرق، حيث تم تجريد وتسوية طرق ميدان الغنامية، وتجريد شارع الحرية، وطريق برطس الجديد، وذلك تحت إشراف فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

ويشهد طريق طراد النيل، أعمال تطوير ورفع كفاءة، شملت إزالة التعديات والبروز والمنشآت المخالفة، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن استمرار أعمال التوسعة والتطوير بالشوارع الرئيسية والفرعية داخل نطاق الحى.

وشملت جهود التطوير استمرار تحقيق الانضباط بطريق طراد النيل، وإزالة التعديات من الطريق العام ومخالفات المحال والمنشآت، وتنفيذ خطة رصف وتطوير الطريق وتحسين الحالة العامة به.

رفع كفاءة الشوارع بمركز أوسيم
رفع كفاءة الشوارع بمركز أوسيم

 

تطوير ورفع كفاءة الشوارع بمدينة أوسيم
تطوير ورفع كفاءة الشوارع بمدينة أوسيم

 

بدء تسوية ورفع كفاءة طرق المسابك والأربعين بمركز أوسيم
بدء تسوية ورفع كفاءة طرق المسابك والأربعين بمركز أوسيم

 


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الجيزة



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