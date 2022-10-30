رصف وتطوير شوارع أحياء شمال وجنوب الجيزة والعمرانية.. صور

كتبت – مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطه تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والتي شهدت إدراج العديد من الطرق والمحاور المرورية بخطط التطوير لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود رفع كفاءة الطرق بحي جنوب الجيزة، والتي ضمت تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير شامل ورصف لشارع سكة الناظر بمنطقة القصبجي بالتوازي مع أعمال تبليط بالإنترلوك لشوارع عزبة القصبجي لتحسين حركة سير المواطنين.

واطلع محافظ الجيزة، على نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية بحي شمال الجيزة، والتي شملت استكمال أعمال التطوير بشارع امتداد البصراوي برفع طبقة الطريق المتهالكة والأرصفة وإزالة التعديات والبروز للمحال والمنشآت التجارية لتوسعة الشارع وتنفيذ خطة تطوير شاملة له من رصف وإنشاء أرصفة للمشاة ودعم شبكة الإنارة إلى جانب استكمال تركيب الإنترلوك بشارع المشروع، ضمن خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية بحي شمال.

وتابع محافظ الجيزة، جهود حي العمرانية في تنفيذ خطة التطوير لشوارع المخزن والناصر بمنطقة العمرانية الشرقية، حيث تم البدء في فرد طبقة الدقشوم وإزالة التعديات والبروز بالطريق تمهيدا للرصف، إلى جانب تنفيذ أعمال ترميم ورفع كفاءة للطريق بعد إزالة الطبقة المتهالكة للطريق بشارع الإسكان ومتفرعاته وشوارع المهندس ومصباح عامر، إلى جانب تنفيذ أعمال الإنترلوك؛ لتحسين حركة السير للمواطنين بمتفرعات شارع عبد القادر الخولي بالعمرانية.



أعمال تطوير الشوارع بالعمرانية



أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع بالجيزة



رصف شوارع سكة الناظر بالجيزة



رفع كفاءة الشوارع بشوارع عزبة القصبجي