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رئيس شعبة الدواجن: انخفاض فى أسعار كرتونة البيض من 3 لـ 5 جنيهات

الأحد، 30 أكتوبر 2022 10:47 م
رئيس شعبة الدواجن: انخفاض فى أسعار كرتونة البيض من 3 لـ 5 جنيهات بيض - أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إن هناك انخفاضا في أسعار البيض من 3 لـ 5 جنيهات، مضيفا أن تكلفة الأعلاف مرتفعة ولم يتم حلها حتى الآن. 
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضى عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع عبر قناة دى إم سى، أنه لابد من تشديد الرقابة على التجار وعدم استغلال الفرصة لرفع أسعار البيض والدواجن.
 
وتابع أن الدولة حررت سعر الصرف وسيؤدى إلى انضباط فى استيراد الأعلاف، مضيفا أن دفعة واحدة تم الإفراج عنها من الأعلاف  فى الموانئ، مؤكدا أن لدينا وفرة فى بعض السلع الاسترتيجية لمدة 6 أشهر، ولدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن وأنواعها.
 

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