رئيس جامعة بنها يتفقد الدراسة بالجامعة الأهلية ويلتقى بالطلاب في المحاضرات

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بجامعة بنها الأهلية الجديدة بمدينة العبور، يرافقه الدكتور سليمان مصطفى المشرف الأكاديمي علي جامعة بنها الأهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام عبد العظيم المشرف علي برامج كلية الطب، والدكتور محمد سعيد المشرف علي برامج كلية الهندسة، والدكتورة دعاء عقل المشرف على برامج كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، والدكتور أحمد طه المشرف على برامج كلية علوم الحاسب، والدكتور عوض الله سليمان القائم بعمل أمين عام الجامعة الأهلية.

وتفقد رئيس الجامعة، خلال جولته، المعامل الطلابية بالجامعة والتي تم تجهيزها وفقاً لأحدث المواصفات الفنية ومعايير وأنظمة الجامعات الذكية، كما التقى بالطلاب داخل القاعات الدراسية والمحاضرات لتهنئتهم ببدء الدراسة فى الجامعة الأهلية الجديدة.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن الدولة المصرية حريصة على تطوير التعليم الجامعي وإعطاء الفرصة الأكبر إلى أبنائنا الطلاب للالتحاق بالكليات المختلفة من خلال الجامعات الأهلية وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية لتحاكى الجامعات الدولية المرموقة.