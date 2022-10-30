رئيس تجارية الجيزة مشيدا بقرارات الحماية الاجتماعية: أول نتائج المؤتمر الاقتصادى

كتب إسلام سعيد

أكد النائب عادل ناصر رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة التي تبلغ إجمالي تكلفتها 67 مليار جنيه هى أول نتائج المؤتمر الاقتصادى وتؤكد أن المواطن يمثل أهم أولويات الدولة.

وقالت الحكومة إن تلك القرارات لمساعدة المواطنيين لمواجهة ارتفاع معدلات الاسعار نتيجة حالة التضخم العالمى وشملت تلك الحزمة رفع حد الإعفاء الضريبى من 24 ألف جنيه لـ30 ألف جنيه ومد العمل بالحماية الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 لجميع العاملين بالدولة وتشمل أصحاب المعاشات.

وأشار رئيس تجارية الجيزة إلى أن الدولة قررت تقديم دعم مالي للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو وذلك لمنع تسريح العمالة ومساعدة الشركات المتعسرة بسبب الأزمة الحالية عن طريق صرف مستحقات العاملين بها من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوة العاملة مع الغاء قرارات الاعتمادات المستندية للاستيراد مما سيؤدى إلى اتاحة السلع بالاسواق والمواد الخام للمصانع والشركات.

ولفت النائب عادل ناصر إلى أن تلك البرامج التى تهدف إلى مساعدة المواطنيين تسير جنبا إلى جنب مع رؤية الدولة فى تنمية ودعم الاقتصاد المصرى عبر خطوط متوازية منها العمل على خفض الاستيراد لخفض الطلب على العملة الصعبة وتنويع سلة العملات لتقليل ربط الجنية المصرى بالدولار بالإضافة إلى الاهتمام بالصناعة والتى ستمثل قاطرة الاقتصاد فى المستقبل وتفتح مجالات لتشغيل الشباب، مشيرا أن المؤتمر الاقتصادى قدم رؤية للدولة عبر مشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين فى كافة المجالات.