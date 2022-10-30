رئيس الإنجيلية: الهموم والأزمات أصبحت كونية وعالمية.. صور

كتب محمد الأحمدى

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، فى خدمة اجتماع الأحد بالكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، والاحتفال بانضمام أعضاء جدد للكنيسة، بحضور راعي الكنيسة الدكتور القس عزت شاكر، راعي الكنيسة، والقس جورج عزمي، الراعي الشريك بالكنيسة، والقس بيتر عادل، راعي الشباب بالكنيسة، وشعب الكنيسة، ومشاركة فريق ترانيم الكنيسة الذي قدم مجموعة رائعة من الترانيم الروحية.

وقدم رئيس الإنجيلية كلمة الاجتماع بعنوان "لنا رجاء في المسيح في وقت الأزمات"، وقال رئيس الإنجيلية: "الهموم والأزمات أصبحت كونية وعالمية، وهناك حروب وأزمات على بعد آلاف الكيلو مترات، ولكن تأثيراتها علينا شديدة الصعوبة، والتحديات الاقتصادية العالمية الطاحنة، والأزمات سبب القلق وشعورنا بالخوف، ولكن إيماننا العميق بالوعد ورجاءنا الكبير يجعلنا قادرين عل مواجهة العاصفة وتجاوز الأزمات".

وأضاف رئيس الطائفة: "نثق في الوعد بمسؤولية، ونتمسك بالإيمان بالتزام، ورجاؤنا كبير وعظيم في كلمة الله، وإدارة الأزمة ليست أمرًا سهلًا، ولكن ليس مستحيلًا، ومواجهة العاصفة تحتاج منا إلى إيمان حقيقي وجدية".