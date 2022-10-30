خليك واعى.. احذر ألاعيب النصابين باسم منحة العمالة غير المنتظمة (إنفوجراف)

مجددا، حذرت وزارة القوى العاملة، المواطنين من الوقوع في"فخ" أساليب النصب التى يديرها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، باسم "الوزارة"، وذلك من خلال الاتصال، أو إرسال رسائل نصية وهمية من أرقام هواتف محمولة، بخصوص صرف منحة للعمالة غير المنتظمة، بهدف جمع بياناتهم، ومطالبتهم بدفع رسوم، والنصب عليهم.

وأهابت الوزارة فى بيان لها اليوم الأحد، بالمواطنين، بعدم الانسياق وراء تلك الأساليب، وتوضح أنه لا صحة للاتصال بهم أو إرسال رسائل نصية من خلال أرقام هواتف محمولة لجمع بياناتهم أو تسجيلها للحصول على منحة للعمالة غير المنتظمة، وأن التواصل معهم بهذا الشأن يكون عن طريق المواقع الرسمية للوزارة ومديرياتها بالمحافظات فقط.