حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية بقرية كفر الشيخ إبراهيم بالمنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

نظمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات اليوم الأحد قافلة طبية مجانية لقرية " كفر الشيخ إبراهيم " مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك استكمالاً للمشروع القومى الذى تتبناه جامعة مدينة السادات، حرصاً منها لتعظيم دورها المجتمعى لتطوير الريف المصرى وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعى التثقيفى للمواطنين فى قرى محافظة المنوفية والبحيرة . تأتى القافله الطبيه ضمن مبادرة حياه كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية، والتى أصبحت بدورها مشروعاً قومياً بعد ذلك وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من القوافل البشريه والبيطريه والزراعية.

تأتى القافلة برعاية الدكتور خالد جعفر رئيس الجامعة، وإشراف المهندس حمدى الشامى مديرعام الادارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، ضمت القافله العديد من العيادات من(باطنه، أطفال، عظام، جلدية وكذلك التحاليل الطبية).

وأعرب الدكتور خالد جعفر رئيس الجامعة عن سعادته البالغه بنجاح فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشروعات البيئيه والتنمويه، وكذلك منظومة العمل المشاركه فى هذه المبادره متمثله فى كلية الطب البيطري، والإداره الطبيه، ومعهد الهندسه الوراثيه، والإداره العامه لخدمة المجتمع، وأشاد سيادته بالآداء الرائع لفريق عمل القافله، و مشاركتهم الفعاله والجهود المبذوله فى سبيل إنجاح القوافل الشامله، لخدمة أهالى القرى الأكثر احتياجا فى المرحلة الثانية من المبادرة بمراكز وقرى المنوفية "منوف والباجور وقويسنا "، كما أكد على إستمرار جامعة مدينة السادات فى تقديم كل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات للإستمرار فى تنظيم قوافل شامله بصفه دوريه للمناطق والفئات الأكثر إحتياجا.

تم توقيع الكشف الطبى على المرضى، وتقديم العلاج لهم بالمجان وقد بلغ إجمالى الحالات المستفيدة من القافلة "244" حاله بواقع 40 حالة أطفال، 71 حاله باطنه، 40 حالة جلدية، 40 حاله تحاليل و53 حالة عظام .

وأعرب الأهالى عن سعادتهم البالغه ومستوى الخدمة المقدمة لهم من القافلة الطبية متمنين مزيد من تلك القوافل بالقرية.

وعلى جانب آخر، أطلقت اليوم الأحد الإدارة العامة للمشروعات البيئية وتحت رعاية الدكتور خالد محمود جعفر، رئيس جامعة مدينة السادات والدكتور خميس محمد خميس عميد كلية التربية جامعة السادات، بالتعاون مع وحدة التضامن الإجتماعى بالجامعة التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الإجتماعى للسياسات الاجتماعية، ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعة، حملة توعوية لطلبة كلية التربية العام بالجامعة، تضمنت الحملة محاضرات توعوية للطلاب حاضر بها رانيا علاء منسق الوحدة، محمد أحمد مسئول الأنشطة التوعوية، تضمن الحوار فيها عن أهمية العمل التطوعى وتأثيره الإيجابى على المجتمع، من خلال تقديم المساعدات المقدمة للآخرين دون إنتظار مقابل. وفى إطار الحملة تم توزيع نشرات توعوية للطلاب، توضح أهمية العمل التطوعى وأهمية المشاركة الفعالة وخلق روح إنسانية تعاونية بين أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات المختلفة.

وأكد الدكتور خالد جعفر رئيس الجامعه بالدور الذى يقوم به قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالأخص الإدارة العامة للمشروعات البيئية بالجامعة، مشيرا إلى أن جامعة مدينة السادات تستهدف توصيل الوعى المجتمعى لطلاب الجامعة، وأن الجامعة تحرص دائما على تنمية مهارات طلابها الشخصية، للإستفادة فى حياتهم الشخصية كمهارة التواصل والتخطيط وإدارة الوقت وإكتساب خبرات للإستفادة منها فى مجال العمل مستقبلا.

وأكد منير مدير عام المشروعات البيئية بالجامعة ومشرف الحملة أنه انطلاقا من دور جامعة مدينة السادات فى المشاركة الإيجابية بالمجتمع تم إطلاق تلك الحملة التوعوية لتسليط الضوء على أهمية المشاركة المجتمعية، من خلال العمل التطوعى والأنشطة المختلفة للعمل التطوعى، ومنها الدعم الميدانى، تنمية المواهب والإبداع، رعاية المسنين، المجال الهندسى، التدريب والتأهيل، التوعية المجتمعية، الخدمات الطبية وغيرها من الأنشطة التى تنمى مهارات طلبة وطالبات الجامعه، وتساعدهم على إعادة إكتشاف أنفسهم.