اليوم السابع
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حى الهرم يواصل أعمال تطوير شارع الفريق على فهمى.. صور

الأحد، 30 أكتوبر 2022 04:34 م
حى الهرم يواصل أعمال تطوير شارع الفريق على فهمى.. صور تطوير شارع الفريق على فهمى
كتبت ـ مرام محمد

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واصلت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الفريق على فهمي، حيث نفذت إدارة الطرق أعمال فرد الأسفلت بالشارع من المجزر الآلي هرم، وذلك استكمالا لأعمال التوسعة والتطوير وتمهيدا لبدء عملية الرصف وفرد طبقة الأسفلت.

يأتي ذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، والخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والتي شهدت إدراج العديد من الطرق والمحاور المرورية بخطط التطوير لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات.

وفي ذات السياق، شن حي الهرم، حملة نظافة وإشغالات مكبرة لرفع المخلفات والتعديات بحرم الطريق وتسيير الحركة المرورية، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات النظافة والمرافق ورفع الإشغالات والتعديات، وتحت إشراف حسن موافي رئيس حي الهرم.

وأسفرت الحملة، عن إزالة القطاع الشمالي لأعمدة خرسانية بعقار البنك الأهلي بالطريق الصحراوي أمام المتحف المصري، وذلك بالاشتراك مع شرطة المرافق بالحي وإدارة الإشغالات والتنظيم والمتابعة الميدانية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت إدارة المرافق، حملة لمراجعة صيانة بالوعات الأمطار، أسفرت عن الإنتهاء من أعمال تطهير وتسليك بالوعات الأمطار في شوارع زغلول والأربعين وترعة السيسي وكعبيش واللبيني والمريوطيه بالمعدات (صيانه الأمن المركزي).

وتابع قطاع هضبة الأهرام، أعمال النظافة والكنس اليدوي بالسلالم وكباري المشاة بطريق الفيوم.

وقام القطاع الجنوبي، بفك شدة خشبية وإزالة أعمال ضم مناور بالعقار الكائن رقم 171 شارع اللبيني هرم، وذلك في تواجد وإشراف من رئيس الحي وإدارة الإشغالات.

أعمال تطوير شارع الفريق على فهمى بالهرم
أعمال تطوير شارع الفريق على فهمى بالهرم

 

حى الهرم يواصل أعمال تطوير شارع الفريق على فهمى
حى الهرم يواصل أعمال تطوير شارع الفريق على فهمى

 

حملة نظافة بالهرم
حملة نظافة بالهرم

 

حملة إشغالات مكبرة بالهرم
حملة إشغالات مكبرة بالهرم

حملة اشغالات

اشغالات

تعديات

إزالة التعديات

حي الهرم

الجيزة



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