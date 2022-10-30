حملات مكبرة لإيقاف التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة وذلك فى اطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف، والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف وعدم استغلال المواطنين

وفى هذا الصدد شن حى العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة تمكنت من إزالة اعمال بناءين مخالفين فى المهد على أرض زراعية بدون ترخيص عبارة عن اسوار من الطوب الأبيض، فضلا عن فك شدة خشبيه بالدور الارضى والتحفظ على كمية من حديد التسليح وذلك بقرية 6 بنجر السكر.

ونفذ حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لازالة التعديات على الاراضى الزراعية تمكنت من ازالة حالتين تعدى بقرية بابيس العاشرة عبارة عن بناء اسوار بالطوب الابيض بأرتفاع 5 متر، على قطعه ارض زراعية، بمساحه 300م وكذا إزالة حالة تعدى بحوش 10 بمساحه 150م عبارة عن بناء اسوار، تم ازالتها بالكامل والتحفظ على كمية من الأسمنت.

وقام حى الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلى حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة شخشيخة سلم بالعقار 1/3 إبراهيم ندى - اللبان، وكذا إزالة كشك وشاسية بشارع الإمام على الفراهدة، وسوق العقادين.

وواصل حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملاته لإيقاف أعمال البناء حيث تم فك شدة خشبية بعزبة حجازى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أى اعمال بناء على الأراضى الزراعية وأراضى املاك الدولة أو البناء المخالف واتخاذ كافة الاجراءات القانوينة الرادعة تجاه أى مخالف.