حريق يلتهم محتويات ورشة أخشاب بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، من السيطرة على حريق التهم محتويات ورشة أخشاب بقرية المشايعة، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد بورود بلاغ من الأهالى باندلاع حريق فى ورشة أخشاب بقرية المشايعة دائرة المركز.

وبالانتقال وسيارات الإسعاف والإطفاء تبين صحة البلاغ واندلاع الحريق فى ورشة أخشاب ملك "أحمد.و" مقيم قرية المشايعة قبلي، ونتج عن الحريق احتراق ماكينات الورشة، ومحتوياتها، وتفحم الأخشاب دون وقوع اى إصابات او خسائر بشرية.

وتبين من المعاينة أن صاحب الورشة أغلقها بعد انتهاء العمل بها، وتم إبلاغه من الجيران بوجود حريق بورشته دون معرفة السبب، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التى بأشرت التحقيقات.