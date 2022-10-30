حبس المتهم بإشعال النيران فى شاب أثناء مشاجرة بالشرقية

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا للحروق بوصول المدعو محمد دسوقي، شاب في العقد الثاني من العمر، مقيم في قرية قصاصين الشرق التابعة لمركز الحسينية، مصاب بحروق من الدرجة الأولى في أنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أنه أثناء وجود المجني عليه رفقة ابن خالته لشراء بعض الحاجات من سوبر ماركت في القرية، تصادف وجود كلٍ من: محمد أ ج، ونشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة وتدخل أهل المنطقة وفضوا بينهما قبل أن يتربص المتهم بالشاب الأول ويسكب عليه بنزين ويشعل النيران فيه، ما أسفر عن إصابته بحروق من الدرجة الأولى في أنحاء متفرقة بالجسد.

تم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.