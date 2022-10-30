جامعة بني سويف تنظم ندوة "كيفية محاربة الإيذاء البدني والتحرش"

بنى سويف هانى فتحى

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بالتعاون مع لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة، اليوم، ندوة بعنوان كيفية محاربة الإيذاء البدني والتحرش في الأماكن العامة والخاصة، بحضور الدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا حسين عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الشباب، الدكتورة نرمين محمود مقررة المجلس القومي للمرأة ببني سويف، والدكتورة غادة عاطف مدير وحدة مناهضة العنف ضد بالجامعة، والدكتور مؤمن زكريا مدير وحدة المرأة الآمنة، والطلاب.

من جانبه، أكد منصور حسن، حرص الجامعة على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التوعوية المجتمعية بما يساهم في دعم جهود الدولة المصرية من خلال تكاتف جميع الجهات، مؤكداً أهمية بناء الوعي المجتمعي عامة والجامعي خاصة للتصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة من خلال العمل على تغيير طريقة التفكير تجاه المرأة، وتحديد الأدوات والآليات التي يمكن استخدامها لردع العنف ضدها، الأمر الذي ينعكس إيجابيا بتعزيز قيم الوقاية والحماية لها، ومساندتها وإدراك حقوقها وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز ضدها، بهدف الوصول إلى تكوين مناخ ثقافي واجتماعي داعم لقضايا مناهضة العنف.

وقامت الدكتورة غادة عاطف في بداية الندوة بعرض فيلم تسجيلي عن أنشطة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعة، مع توضيح تفصيلي عن دور الجامعة في الاهتمام بالمرأة وتحقيق تكافؤ الفرص من خلال توفير المناصب القيادية التي ترأستها بالجامعة وإنشاء وحدة المرأة الآمنة لمساعدة السيدات الآتي تعرض للعنف، كما تم تكريم سفراء مناهضة العنف ضد المرأة من الكليات المختلفة، موضحة مفهوم التحرش، وأنواعه وكيفية التعامل معه، وشرح الطرق التي يمكن استخدامها في حماية أنفسنا وحماية من يتعرض للتحرش، مؤكدة أن حماية المرأة من العنف تستوجب تضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع المختلفة.