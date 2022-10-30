جامعة الأقصر تعقد ندوة تثقيفية حول التغيرات المناخية بعنوان "مسيرة العمل المناخي"

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت جامعة الأقصر، ندوة تثقيفية حول التغيرات المناخية تحت عنوان "مسيرة العمل المناخي من ستوكهولم إلى شرم الشيخ"، تحت رعاية الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وذلك فى مكتبة مصر العامة، وبمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وبدأت الندوة بأداء السلام الجمهورى، ثم تلاوة القرآن الكريم بمشاركة الطالب"سعدى حسانين"، تلاه عرض فيديو عن "إنجازات جامعة الأقصر فى مجال التغيرات المناخية"، وقام كل من محمد حساني، مدير عام مكتبة مصر العامة، والدكتورة شيماء عبد الستار، مستشار رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة، والنائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، بإلقاء كلمات ترحيبية.

وعٌقدت جلسة نقاشية بعنوان "الحوار الوطنى ـ الطريق نحو الجمهورية الجديدة"، بمشاركة الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر والنائبة رشا كليب، والنائبة نشوى الشريف، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد فوزى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونيرمين مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة المناخ، وعمر السلايمى، والأستاذ أحمد جبر، ومحمد عبدالمنعم، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتفاعل طلاب الجامعة في الجلسة النقاشية، بطرح الآراء والأفكار والمقترحات والشكاوي، لنتشارك ونصل لحلول وتوصيات سترفع لإدارة الحوار الوطني والرئيس شخصيا، بصفتهم حلقة الوصل، كما دعا أعضاء التنسيقية، طلاب الجامعة، بالدخول على موقع الحوار الوطني على الانترنت، ومشاركة كل الأفكار والرؤى والمقترحات والشكاوى وكل ما يخصهم، دون خوف، مؤكدين أن كل ما يكتب يصل للرئيس شخصيا وسيتم طرحه خلال جلسات الحوار الوطني.

فيما تناولت جلسة التوعية بأخطار المتغيرات المناخية، أهمية توعية طلاب الجامعات بمخاطر التغيرات المناخية، كونهم البذرة الأساسية للوعي البيئي والمناخي لمواجهة تلك المخاطر، ولابد أن يكون لمحافظة الأقصر كبيرا في ذلك كونها رمزا للعمارة المستدامة، حيث استطاعت أن تصمد الآثار المصرية أمام كل المخاطر البيئية التي مرت على البشرية منذ آلاف السنين، ولابد أن نتعلم ونعلم العالم كيف حافظ المصري القديم على آثاره وتراثه، وأخيرًا انتهت الندوة، بتسليم درع الجامعة لأعضاء التنسيقية وإلتقاط الصور التذكارية.