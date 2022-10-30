اليوم السابع
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الأحد، 30 أكتوبر 2022 05:51 م
أكرم القصاص
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تنفيذ قرار الإخلاء الإدارى لـ3 عقارات تشكل خطورة داهمة بحى غرب المنصورة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 05:27 م
تنفيذ قرار الإخلاء الإدارى لـ3 عقارات تشكل خطورة داهمة بحى غرب المنصورة تنفيذ قرار الإخلاء الإدارى لثلاث عقارات يشكلا خطورة داهمة بحى غرب المنصورة
الدقهلية فريق المحافظات

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نفذت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب متولى عبد العال رئيس الحى، اليوم وبالتنسيق مع العميد محمد عمر مأمور قسم أول المنصورة، والرائد كريم الشربينى نائب مأمور قسم أول الإخلاء الإدارى لثلاث عقارات بنطاق حى غرب المنصورة للخطورة الداهمة.
 
توجهت لجنة مشكلة برئاسة محمد أنور نائب رئيس حى غرب المنصورة وأحمد عبادة مدير المتابعة الميدانية بحى غرب، ومسئولى الشئون القانونية والإدارة الهندسية بحى غرب، وبحضور كول أمنى من قسم أول المنصورة، على ضوء القرارات الهندسية الصادرة من لجنة المنشأت الآيلة للسقوط، إلى موضع العقارات الثلاثة الكائنة بمنطقة سكة سندوب، حيث تم إخلاء العقارات كليا من الأشخاص والمنقولات، والتنبيه بعدم العودة للعقارات، وسرعة تنفيذ القرار الهندسى الذى يقتضي بإزالة العقارات حتى سطح الأرض، لما يمثلاه من خطورة داهمة على الماره والمواطنين، وقد تم  اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالإخلاء ، مع أخذ كافة التعهدات اللازمة لسرعة تنفيذ القرارات الهندسيه الصادرة جاء ذلك فى ضوء توجيهات محافظ الدقهليه الدكتور أيمن مختار ، بسرعة تنفيذ القرارات الهندسية الصادرة بشأن العقارات الآيلة للسقوط حرصا" على حياة المواطنين والممتلكات.
 
 
تنفيذ قرار الاخلاء الإدارى لثلاث عقارات يشكلا خطورة داهمه بحى غرب المنصورة (2)
تنفيذ قرار الاخلاء الإدارى لثلاث عقارات يشكلا خطورة داهمه بحى غرب المنصورة 

تنفيذ قرار الاخلاء الإدارى لثلاث عقارات يشكلا خطورة داهمه بحى غرب المنصورة (3)
تنفيذ قرار الاخلاء الإدارى لثلاث عقارات يشكلا خطورة داهمه بحى غرب المنصورة 

تنفيذ قرار الاخلاء الإدارى لثلاث عقارات يشكلا خطورة داهمه بحى غرب المنصورة (1)
تنفيذ قرار الاخلاء الإدارى لثلاث عقارات يشكلا خطورة داهمه بحى غرب المنصورة 

 


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