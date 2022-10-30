تنظيم فعاليات تعليمية بالأقصر بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت إدارة الوعي الأثري التابعة لمنطقة آثار مصر العليا بمحافظة الأقصر، سلسلة من الفعاليات احتفالاً بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون فى 4 نوفمبر 1922، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار.

وفي هذا الصدد تم تنظيم أولى فعاليات الإدارة من خلال عمل جولة ثقافية تعليمية بعنوان "حكايات واسرار الملك الطفل" بمدرسة الأقصر الثانوية للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالأقصر، كما تم عمل ثاني فعاليات الجولات الثقافية التعليمية بمدرسة إسنا الإعدادية بنات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالأقصر.

فيما استكملت منطقة آثار مصر العليا بإدارة الوعي الأثري بالأقصر، ثالث فعاليات الجولات الثقافية التعليمية بعنوان "حكايات واسرار الملك الطفل"، بمدرسة أرمنت الثانوية للبنات، حيث أن تلك الفعاليات المقامة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.

وفى نفس السياق يقول محمود العديسي مدير إدارة الوعى الأثرى بمحافظة الأقصر، أنه من المقرر أن تحتفل منطقة آثار مصر العليا بإشراف إدارة الوعي الأثري بالأقصر، بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون يوم 4 نوفمبر 1922، وذلك هو اليوم الذي تحتفل به محافظة الأقصر بعيدها القومي.

ويضيف محمود العديسي لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الاحتفال بهذه المناسبة بداية من يوم الاثنين الموافق 24 أكتوبر 2022 وحتى 10 نوفمبر 2022، وذلك من خلال تنظيم بعض الفعاليات المختلفة المتنوعة مثل إقامة معرض مع استخدام التقنيات الحديثة، وجولات تعليمية داخل المدارس وورش حكي تفاعلية داخل المواقع الأثرية مع عرض بعض الأفلام الوثائقية التي تتناول حياة الملك توت عنخ آمون وقصة اكتشاف مقبرته.