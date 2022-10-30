تعليم أسوان ترصد تأخر الطلاب عن الطابور بمدارس إدارة دراو وتتابع سير الامتحانات

أسوان- صلاح المسن

تابع مدير إدارة دراو التعليمية بمحافظة أسوان، سير وانتظام العملية التعليمية، وسير امتحانات شهر أكتوبر للصفوف الرابع والخامس والسادس، حيث تابع حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية صباح اليوم مدارس نجع ونس الابتدائية والشطب الاعدادية.

وشهد مدير الإدارة طابور الصباح في مدرسة الشطب الاعداديه المشتركه وإلتقي خلاله بمدير المدرسة، كما إلتقى بطلاب المدرسة أثناء طابور الصباح

واستمع الي البرنامج الاذاعي ثم قام بمتابعة سير العملية التعليمية داخل أقسام المدرسة، وتابع سجلات التحضير والاشراف والأمن وجدول الحصص، ودخل قاعات الدراسة وتابع الحصص وتفاعل مع طلاب المدرسة أثناء تواجده في قاعات الدراسة.

ولوحظ أثناء الطابور تاخر بعض الطلاب عن الطابور وقد نبه مدير الإدارة علي عدم التأخير والالتزام بحضور طابور الصباح للجميع بوضع خطة لمعالجة التأخير وذلك لأهمية الطابور في بداية اليوم الدراسي.

كما أكد مدير إدارة دراو التعليمية على أهمية عقد اجتماع مع مجلس الأمناء بالمدرسه للوقوف على وضع حلول لمشكلة تأخير الطلاب عن طابور الصباح.

وفي مدرسة نجع ونس الابتدائية تابع مدير مدير إدارة دراو التعليمية امتحانات شهر أكتوبر للصفوف الرابع والخامس والسادس واطمئن على مستوى الامتحانات ووضوح الأسئلة.

وتفقد الفصول الدراسية وقاعات الأنشطة والفناء ودورات المياه، وشدد مدير الإدارة علي متابعه الإشراف اليومي والجداول الدراسية، ووجه انذار للمدرسة وذلك لسوء حالة النظافة.

وأكد ضرورة الالتزام بالنظافة والنظام والكفاءة والتعاون المثمر لمصلحة أبنائنا الطلاب، وفي داخل قاعات رياض الاطفال قدم وكيل مدير إدارة دراو التعليمية شكره وتقديره للمعلمات على الأنشطة والفعاليات والالعاب التعليمية المتميزة المقدمة للاطفال.