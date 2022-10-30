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تعليق الحكم فى دعوى لاعب يتهم سيدة بادعائها زواجه بها وإنكار نسب طفلها

الأحد، 30 أكتوبر 2022 04:42 م
تعليق الحكم فى دعوى لاعب يتهم سيدة بادعائها زواجه بها وإنكار نسب طفلها محكمة _أرشيفية
أحمد إسماعيل

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قررت الدائرة 8 مدنى العمرانية الجزئية، اليوم الأحد، تعليق الحكم في الدعوى المدنية المقامة من لاعب كرة قدم شهير، يطالب فيها سيدة بتعويض، بعد أن اتهمته - فى محضر بقسم شرطة الهرم - بالزواج منها عرفيًا وإنكار نسب طفلها، لحين الفصل في قضية إنكار النسب المنظورة أمام محكمة الأسرة.

 

وطالب لاعب كرة القدم فى دعواه، بتعويض مادى عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية، بعد إساءة تلك السيدة فى حقه وإقامتها دعوى كيدية ضده.

 

وكانت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضى، بواسطة محامى حددت هويته، والاستيلاء على ورقتى الزواج العرفى، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وأوضحت فى بلاغها، أنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها فى الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتان تثبتان زواجهما العرفى بمساعدة المحامى، لرفض اللاعب إثبات النسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

 

 


انكار النسب

اثبات النسب

الزواج العرفى

القضاء المدنى



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