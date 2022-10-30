اليوم السابع
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تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:59 ص
تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات موسعة خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى ...

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (5) قضايا، فى مجال مكافحة جرائم تهريب الأقراص الدوائية والمواد المخدرة تم ضبط (5) قضايا، فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد اتم ضبط قضية.

كما أسفرت الحملات فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (168) حكم قضائى متنوع، فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" تم ضبط قضية، فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1792) مخالفة مرورية متنوعة، فى مجال الأمن العام: ضبط (41) قضية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

 

 


امن المنافذ

جرائم تهريب

تنفيذ الاحكام



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