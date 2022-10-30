تعرف على أهم مشروعات وزارة الرى على المجارى المائية

كتبت ــ أسماء نصار

نفذت وزارة الموارد المائية والرى العديد من المشروعات الكبرى على نهر النيل، بهدف تحديث وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى بمختلف المحافظات، وكذلك تنفيذ أعمال صيانة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها لضمان تشغيل كافة المنشآت المائية على الوجه الأمثل.

1- تم إعداد خطة استراتيجية لإحلال وتجديد منشآت الرى الكبرى وتحديثها دوريا.

2- يتم تنفيذ أعمال صيانة متواصلة للقناطر الرئيسية والقناطر الفاصلة لضمان تشغيل كافة المنشآت المائية على الوجه الأمثل.

3- تم بدء العمل فى إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بديلا عن المجموعة الحالية التى مر على إنشائها 150 عاما.

4- خلال أيام سيتم توقيع عقد عملية تحديث منظومة تشغيل بوابات قناطر إسنا، والانتهاء العام بعد القادم.

5- تطوير الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه دمياط ورشيد والترع الرئيسية.

6- تحديث هويس ومفيض سد دمياط، والهويس الشرقى بقناطر إسنا، وتأهيل كبارى وأهوسة ترعة الإسماعيلية .