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تضامن "إماراتي – أردني" مع العراق جراء انفجار صهريج وقود في بغداد

الأحد، 30 أكتوبر 2022 02:44 م
تضامن "إماراتي – أردني" مع العراق جراء انفجار صهريج وقود في بغداد تفجير العراق - أرشيفية
كتب أحمد جمعة

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أكدت الإمارات، اليوم الأحد، تضامنها مع العراق جراء انفجار صهريج وقود في بغداد، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - عن خالص تعازيها إلى حكومة العراق وشعبها، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت قوات الأمن العراقية قد أعلنت، في وقت سابق، مصرع 9 أشخاص وإصابة 13 آخرين في انفجار صهريج محمل بالوقود في العاصمة بغداد.

فيما أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب العراق الشقيق في ضحايا حادث انفجار صهريج في بغداد يوم أمس /السبت/، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكدت الوزارة - في بيان - تضامن الأردن مع الحكومة والشعب العراقي الشقيق، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

 

 

 

 

 


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