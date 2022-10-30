تصدير 33 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا البحرى إلى إندونيسيا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 590 شاحنة و633 سيارة .

شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 275 شاحنة 616 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 40000 طن بضائع ، 315 شاحنة و17 سيارة .

وغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتين دليلة والحرية 2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة DIVA وعلى متنها 33 الف طن فوسفات متجهة الي اندونيسيا.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين بريدج وسينا وغادرت السفينتين بريدج وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا وبريدج . كذلك وصلت اميناء بورتوفيق السفينة SUN ZIBA وعلي متنها 2100 طن مادة البروبلين قامة من الامارات والسفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 591 سيارة بحمولة 1150 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 930 راكب بموانئها .