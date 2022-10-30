تركيب كاميرات مراقبة وكشافات إنارة بمقابر سيدي بشر في الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

أعلن حى المنتزة أول شرق الإسكندرية، البدء في تركيب كاميرات مراقبة وعدد من كشافات الإنارة بمقابر سيدى بشر، للحفاظ على حقوق المنتفعين، وذلك تحت إشراف وتوجيهات اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حى المنتزة أول وتواجد مدير إدارة الجبانات وموظفى الإدارة.

وأشار بيان صادر من حى المنتزة أول، إلى أن أعمال تركيب كاميرات المراقبة بمقابر سيدي بشر، تأتي طبقاً للمخطط الاستراتيجي لحفظ حقوق ملكية الجبانات وعدم العبث بها، فى إطار الحفاظ على حقوق المنتفعين، وعدم التعدى عليها.

يأتي ذلك وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، وجهود إدارة الجبانات والكهرباء بالحي، لتدعيم منظومة متكاملة لمتابعة المقابر على مدار الساعة، وجاء بالجهود الذاتية ومشاركة المجتمع المدني وذلك لإحكام الرقابة على العاملين داخل المقابر، وعدم المساس بحرمتها.