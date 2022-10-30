تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة سيارات بأسلوب "كسر الزجاج" فى البساتين

قرر قاضى المعارضات بمحكمة البساتين، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج".

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف ملابسات غموض واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بدائرة قسم شرطة البساتين، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، تم ضبطهما وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (صاحب شركة، مقيم بمحافظة قنا)، يفيد فيه أنه عقب قيامه بركن السيارة "ملك نجله" بجوار إحدى المولات التجارية بدائرة القسم ولدى عودته إكتشف كسر الزجاج الخاص بالسيارة وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة والسيارة المستخدمة فى الواقعة وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" بالإشتراك مع (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة) وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة وأن باقى المبلغ المالى المستولى عليه بحوزة المتهم الثانى، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإستئجار السيارة المضبوطة بحوزته لإستخدامها فى إرتكاب وقائع مماثلة وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى من متحصلات الواقعة على متطلباته الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.