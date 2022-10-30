تأجيل محاكمة 3 متهمين بجنايات المنصورة في قتلهم صيادًا لسرقة دراجته النارية

الدقهليه شريف الديب

قررت محكمة جنايات المنصورة " الدائرة الثامنة " برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وليد محمد حسنى الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبدالمعبود القطان وأمانة سر ‏محمد عبدالهادي تأجيل محاكمة 3 أشخاص متهمين بقتل شخص بإطلاق النيران عليه باستخدام "بندقية خرطوش"، بمركز المطرية محافظة الدقهلية من اجل سرقة دراجته النارية بالإكراه الى جلسة 1 نوفمبر المقبل للمرافعة وسماع دفاع المتهمين.

كان المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال كلا من "محمد.إ.إ.ع"، محبوس- 33عاما، صياد ، و"مصطفى.إ.م.ا.ف"،محبوس – 26عاما، تاجر مواشي، و"محمد.م.ا.ح"، "هارب" وجميعهم يقيمون مركز المطرية بمحافظة الدقهلية الى محكمة الجنايات لأنهم في يوم 30/6/202 بدائرة مركز المطرية قتلوا المجني عليه"محمود أحمد محمد الصاوي الشناوي"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية خرطوش" بحوزة المتهم الأول ، وفي سبيل اتمام لجريمتهم محل الاتهام الثاني توجهوا الى المكان الذي ايقنوا سلفا تواجده به ، مهرا المتهم الأول في وجهة السلاح الناري حوزته انفة البيان لإرغام اياه على الترجل عن الدراجة النارية استقلالة و اوما ان رفض المحني عليه الانصياع الى طلبهم حتى اطلق المتهم الاول صوبه عيارا ناريا من السلاح الناري حوزته فاستقر بيمين عنقه فسقط على اثره أرضا مضرجا بدمائه حال تواجد المتهمان الثاني والثالث رفقته على مسرح الجريمة للشد من أزره.

وأدلي سعد محمد زكريا ، 30 عاما ، عامل و صديق المجني عليه بشهادته مؤكدا انة حال تواجده ليلا صحبة المجني عليه والشاهد الثاني بالمكان محل الواقعة جالسين على دراجته النارية فوجئوا بقدوم المتهمين نحوهم مشهرا الأول في وجههم سلاح ماري" بندقية خرطوش" مرغما إياهم على الترجل من الدراجة النارية مما بث الرعب فى نفسة وصديق أخر لهم فما كان منهم أن امتثلا لمطلبهم فيما تشبث المجني عليه بالدراجة النارية رافضا الرضوح لمطلبهم فما كان من المتهم الأول سوى أن أطلق صوبه عيار ناري من السلاح الناري حوزته فاستقر بعنقة فسقط المجني عليه مدرجا بدمائه فيما لاذ المتهمين بالفرار .

وأكد تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وجود جرح دائري الشكل به فقد بجوهر النسيج ويقع بيمين الفك السفلي لأسفل يمين الوجه عند التقائه بأعلى يمين العنق، وان أصابته تلك الواقعة بيمين الوجه مع العنق هي إصابة ذات طبيعة نارية رشية حيوية تنشأ عن طلق ناري مما يعمر بمقذوفات رشية كلطلقات الخرطوش.