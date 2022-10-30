بيضرب بابا.. شخص يعترف بتوثيق شقيقه بعمود إنارة بالغربية

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

"بيضرب بابا"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بتوثيق شقيقه في عمود إنارة بالغربية، وذلك لتعديه على والدته ومضايقة أهالي المنطقة، حيث كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو، يتضمن قيام شخصين بتوثيق وتكبيل شخص بالحبال بأحد أعمدة الإنارة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى، قام عامل خردة وصديقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة طنطا، بتوثيق وتكبيل (شقيق الأول "مهتز نفسياً") بعمود إنارة أمام المنزل محل إقامتهما، وتناوبهما التعدى عليه بالضرب "بعصا خشبية" دون حدوث إصابات، وذلك لقيامه بالتعدي على والده وأشقائه بالسب والقذف ومضايقة أهالى المنطقة محل إقامته.

وبسؤال المجنى عليه أيد ما جاء بالفحص واتهمهما بتوثيقه والتعدي عليه بالضرب، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.