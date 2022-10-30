اليوم السابع
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الأحد، 30 أكتوبر 2022 07:22 م
أكرم القصاص
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اليوم السابع: تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة حلم يتحقق

الأحد، 30 أكتوبر 2022 07:00 م
اليوم السابع: تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة حلم يتحقق اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يوجه بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة الأسعار.. انتهاء تجهيزات المعارض والخدمات.. شرم الشيخ «كاملة التجهيز» استعدادا لقمة المناخ COP27.
 
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تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.. حلم يتحقق.. مشروع جديد يستهدف توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة لحفظ خصوصية بيانات الدولة.. والشبكة تساهم فى تحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث

 
«حياة كريمة».. يد تبنى الريف والأخرى تدعم الصناعة الوطنية.. «ابدأ» ذراع اقتصادية للمبادرة الرئاسية تستهدف تحقيق النمو الاقتصادى وتوطين الصناعات الحديثة
 

الرئيس السيسى يوجه بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة الأسعار.. الرئيس: دقة الالتزام بأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائى لتلبية الاحتياجات المحلية.. ويؤكد على ضرورة استقرار موقف الأمن الغذائى وإتاحة السلع بالمنافذ الحكومية والتموينية بكل الجمهورية

 
ويوجه بالتوسع فى تصنيع مكونات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.. الرئيس يتابع مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية والربط الكهربائى مع دول الجوار رئيس «استشارى الشارقة»: يبهرنا ما يتحقق فى مصر من تنمية
 

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انتهاء تجهيزات المعارض والخدمات.. شرم الشيخ «كاملة التجهيز» استعدادا لقمة المناخ COP27 أطلقتها وزارة الأوقاف.. مبادرة «حق الوطن»: توعية بأهمية الحفاظ على القيم الأصيلة
 
اليوم السابع
 
 

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