اليوم السابع: تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة حلم يتحقق

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يوجه بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة الأسعار.. انتهاء تجهيزات المعارض والخدمات.. شرم الشيخ «كاملة التجهيز» استعدادا لقمة المناخ COP27.

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الرئيس السيسى يوجه بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة الأسعار.. الرئيس: دقة الالتزام بأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائى لتلبية الاحتياجات المحلية.. ويؤكد على ضرورة استقرار موقف الأمن الغذائى وإتاحة السلع بالمنافذ الحكومية والتموينية بكل الجمهورية

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